Donnerstag,
25.06.2020 - 18:05
4 min. inkl. Video
Urteil nach Attacke auf Schiedsrichter
Der Fußballer, der im Oktober 2019 in Münster einen Schiedsrichter niedergeschlagen hatte, erhält nun sein Urteil. "Das war eine brutale, rücksichtslose Gewalttat", sagte der Richter.
Von Oliver Strerath
Sportredakteur
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