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Donnerstag, 25.06.2020 - 18:05
4 min. inkl. Video

Urteil nach Attacke auf Schiedsrichter

Der Fußballer, der im Oktober 2019 in Münster einen Schiedsrichter niedergeschlagen hatte, erhält nun sein Urteil. "Das war eine brutale, rücksichtslose Gewalttat", sagte der Richter.

Oliver Strerath: Sportredakteur
Von Oliver Strerath
Sportredakteur

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Im Verfahren vor dem Amtsgericht Dieburg ist die Prügel-Attacke als gefährliche Körperverletzung gewertet worden. Symbolfoto: Sebra/Fotolia

Im Verfahren vor dem Amtsgericht Dieburg ist die Prügel-Attacke als gefährliche Körperverletzung gewertet worden. Symbolfoto: Sebra/Fotolia

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