US-Armee plant Trainingszentrum für Ukrainer in Wiesbaden

Ein ukrainischer Soldat. (Foto: dpa/maloletka)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Das amerikanische Verteidigungsministerium plant in Wiesbaden nach einem Bericht der „New York Times“ (NYT) ein neues Ausbildungszentrum für ukrainische Soldaten. In der hessischen Landeshauptstadt sitzt das Hauptquartier des amerikanischen Heeres in Europa und Afrika. In dem Zentrum sollen demnach 300 Personen mit der Mission betraut werden. Ein Teil der Ausbildung ukrainischer Soldaten an US-Waffensystemen finde bereits jetzt dort statt.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Die amerikanische Zeitung beruft sich auf anonyme, hochrangige US-Militärs und -Regierungsbeamte, wahrscheinlich werde in den kommenden Wochen eine endgültige Entscheidung zu den Plänen getroffen. Von Seiten des US-Verteidigungsministeriums Pentagon gab es gegenüber der NYT keine Bestätigung.

Verknüpfte Artikel

Erste Soldaten werden bereits betreut

Die Pläne für das Zentrum seien Teil einer Überarbeitung des Ausbildungs- und Unterstützungssystems, das nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar spontan geschaffen worden sei, schreibt die NYT. Nun werde dieses System unter ein einziges neues Kommando in Deutschland gestellt, das von einem hochrangigen US-General geleitet werde. Das Kommando würde zugleich die Entscheidungen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe ausführen. In diesem internationalen Forum koordinieren rund 40 Staaten seit Kriegsbeginn ihre Bemühungen zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte. Zu der Gruppe gehört auch Deutschland. Wiesbaden wäre laut NYT demnach weiterhin Ort der US-geführten Ausbildung und Unterstützung, andere westliche Länder bilden ukrainische Soldaten an anderen Orten aus.

Aktuelle Infos zum Krieg in der Ukraine finden Sie in unserem Live-Blog.

Vorgelegt wurden die Pläne laut NYT von US-General Christopher G. Cavoli, das neue Kommando werde auch an ihn berichten. Cavoli ist seit Juli Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa mit Sitz in Stuttgart und zugleich der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa. In dieser Funktion ist er vor allem für die Planung und Ausführung der militärischen Maßnahmen zur Bündnisverteidigung und zur Abschreckung Russlands verantwortlich. Bis zu seinem Wechsel im Juli war Cavoli Oberbefehlshaber im Wiesbadener Hauptquartier.

Die nun bekannt gewordenen Pläne für eine neue Ausbildungs- und Ausrüstungsstruktur werde laut NYT von Beobachtern in den USA als Verfestigung der bisherigen US-Unterstützung der Ukraine gewertet. Und damit auch als Indiz dafür, dass aus US-Sicht die Bedrohung Russlands für die Ukraine und weitere Nachbarstaaten noch viele Jahre anhalten werde. Erst am vergangenen Mittwoch hatte die US-Regierung weitere Waffenlieferungen an die Ukraine im Wert von 1,1 Milliarden Dollar (1,14 Milliarden Euro) angekündigt. Zu dem Paket gehören unter anderem 18 Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars. Damit erhöht sich die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine seit Beginn der Amtszeit von Präsident Joe Biden auf insgesamt 16,9 Milliarden Dollar (17,24 Milliarden Euro).