Verbrechen aus der Region: Neuer Podcast Abgrundtief startet

REGION - Vorab: Wir leben in einem sicheren Land. Doch gemordet wird auch hier im Rhein-Main-Gebiet. Es sind Fälle, die die Menschen in der Region erschüttert haben. Weil die Gefahr oft ungeahnt im engsten Bekanntenkreis lauerte, die Opfer keine Chance hatten oder, weil lieb gewonnene Menschen auf grausame Weise aus dem Leben gerissen wurden. Reporter der VRM begleiten diese Fälle meist über Monate, um an die Opfer zu erinnern und die Taten und die Prozesse vor Gericht zu dokumentieren. Einige dieser Geschichten erzählen wir Ihnen nun gebündelt in unserem neuen Podcast Abgrundtief.

In Abgrundtief geht es um menschliche Abgründe, Tragödien oder Femizide. Kurz: Es geht um True Crime aus der Region. In jeder Folge blicken die Digitalreporter Katharina Petermeier und Thomas Schmidt auf einen großen Kriminalfall zurück. Dazu sprechen sie mit Reportern der VRM, die die Fälle meist über Jahre journalistisch begleitet haben.

Und das erwartet Sie

Klicken Sie auf das Dreieck und bekommen Sie einen ersten Eindruck von unserem neuen True-Crime-Podcast.



In Abgrundtief nehmen sie Sie mit auf spannende Reisen zurück an die Tatorte der Region. Welches Bild bot sich den Redakteurinnen und Redakteuren der VRM damals? Wie sind die Ermittler den Tätern auf die Spur gekommen? Und wie haben sich die Täter vor Gericht verhalten? Oder läuft der Mörder noch immer frei herum? All das besprechen sie in Abgrundtief.

Abgrundtief ist überall verfügbar

Die erste Folge erscheint am Sonntag, 5. Juni. Dann ist Abgrundtief auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie natürlich hier auf Ihrem Nachrichtenportal der VRM verfügbar. Jede Woche erscheint eine neue Folge mit einem neuen, spannenden Kriminalfall aus der Region.

Wie Sie auch die anderen VRM-Podcasts finden und hören können, erfahren Sie in diesem Video:





