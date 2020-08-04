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Dienstag, 04.08.2020 - 17:57
4 min

Verhafteter Oberstaatsanwalt: Gutachten als „Markenzeichen“

Warum ein renommierter Frankfurter Strafverfolger, der seine Ermittlungen mithilfe von Gutachten geführt hat, selbst ins Visier genommen wird und was für ihn auf dem Spiel steht.

Christoph Cuntz: Redakteur Politik
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
Als Gegenleistung für die von ihm in Auftrag gegebenen Gutachten soll der Oberstaatsanwalt in fünf Jahren insgesamt 240.000 Euro erhalten haben. Symbolfoto: dpa

Als Gegenleistung für die von ihm in Auftrag gegebenen Gutachten soll der Oberstaatsanwalt in fünf Jahren insgesamt 240.000 Euro erhalten haben. (Symbolfoto: dpa)

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