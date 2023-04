Verkehrskontrollen in Hessen und Rheinland-Pfalz am „Carfriday”

Beteiligt waren in Rheinland-Pfalz insgesamt 48 Polizistinnen und Polizisten aus Mainz, Worms und Bad Kreuznach. Einsatzstellen waren unter anderem die Theodor-Heuss-Brücke in Mainz, das Wormser Stadtgebiet und die Autobahnen in Rheinhessen. Zeitweise wurden die Kontrollen auch länderübergreifend mit den Einsatzkräften aus Hessen durchgeführt. Hier gab es besonders in Mittelhessen viele Einsatzstellen, insbesondere in Gießen, Marburg, Wetzlar und Bad Nauheim wurde kontrolliert. Hier wurden vermehrt Geschwindigkeiten kontrolliert. Im Lahn-Dill-Kreis und in der Wetterau stellte die Polizei hier Spitzenwerte fest. Zwei Fahrer wurden innerorts mit 86 und 96 km/h kontrolliert. Sie müssen nun mit Fahrverbot und hohen Geldstrafen rechnen.