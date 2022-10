Verletzte bei Verfolgungsjagd von Südhessen bis nach Limburg

Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: jgfoto - stock.adobe)

SÜDHESSEN/WESTHESSEN - Am Samstagmittag hat ein Autofahrer der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das auf der A5 bei Zwingenberg Richtung Darmstadt ohne Kennzeichen unterwegs war. Der Fahrer falle zudem mit seiner rücksichtslosen Fahrweise auf. Eine Streife der Polizei versuchte den Wagen an der Ausfahrt Seeheim zu stoppen, was jedoch nicht gelang. Die Beamten folgten dem Wagen. Laut Polizei ließ der Fahrer sich auch im Anschluss nicht zum Anhalten bewegen und setzte seine Flucht fort.

Am Darmstädter Kreuz kam eine weitere Streife dazu, dazu war ein Hubschrauber der Polizei in Einsatz. Der Autofahrer fuhr weiter über die A67 und A3 Richtung Köln. Die Autobahnpolizei konnte mehrere riskante Fahrmanöver, Straftaten und Verkehrsverstöße feststellen.

Über die Standspur am Stau vorbei

Auf der A3 bei Limburg gab es an einer Baustelle einen Stau, an dem der Fahrer über den rechten Seitenstreifen mit hoher Geschwindigkeit vorbeifuhr. Kurz nach der Ausfahrt Limburg geriet der Wagen ins Schleudern und schlug links in die Leitplanke. Unbeteiligte wurden nicht verletzt. Der Fahrer setzte seine Flucht dennoch fort, war aufgrund des entstandenen Schadens aber deutlich langsamer als zuvor. Seine Fahrt konnte kurz darauf von zwei Streifenwagen gestoppt werden.

Der 40-jährige Fahrer wurde von der Polizei festgenommen und wird medizinisch versorgt. Es besteht Anklage aufgrund diverser Verkehrsverstöße. Neben dem Fahrer wurden zwei Beamte der Autobahnpolizei leicht verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20.000 Euro.

An der Unfallstelle waren Kräfte der Polizei aus Rüsselsheim und Limburg, von den Autobahnpolizeistationen Westhessen und Südhessen, die Polizeifliegerstaffel sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Warum der Mann vor der Polizei flüchtete, ist noch nicht bekannt.