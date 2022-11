Versuchter Mord in Mainz: Zeugen der Attacke sagen aus

Spurensicherung nach der Attacke am 22. März am Alicenplatz: Drei Fahrlehrer waren das Ziel des Messerangriffs, einer wurde am Hals getroffen und schwer verletzt. Ein Polizist schoss den Angreifer, einen 32-Jährigen aus Somalia, nieder, da er auf Zuruf nicht reagierte, sondern einen am Boden liegenden Mann attackieren wollte. (© Sascha Kopp)