Viele Kliniken führen keine Schwangerschaftsabbrüche durch

So ist die Versorgungslage in der Region

Auf der Webseite von „correctiv“ kann man nachschauen, welche öffentlichen Kliniken Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Besonders schlecht ist die Versorgungslage im Süden des Landes. Vor allem in Bayern müssen Betroffene weit reisen, um eine Klinik zu finden, die den Eingriff vornimmt. In Rheinland-Pfalz führen zwei öffentliche Krankenhäuser Schwangerschaftsabbrüche auch nach Beratungsindikation durch – nämlich die Universitätsmedizin Mainz und die Stadtklinik Frankenthal. Zwei Kliniken bieten den Eingriff nur nach medizinischer oder kriminologischer Indikation an – das Klinikum Worms und das Städtische Krankenhaus Pirmasens – und acht Häuser haben keine Angaben gemacht.

In Hessen führen 13 Kliniken Abbrüche auch nach Beratungsindikation durch – darunter das Universitätsklinikum Gießen, das Klinikum Darmstadt sowie das Lahn-Dill-Klinikum Wetzlar. Vier Krankenhäuser machen den Eingriff nur nach medizinischer oder kriminologischer Indikation, drei führen gar keine Abbrüche durch und zwei haben keine Auskunft gegeben.