Vogelsbergkreis: Falscher Notarzt aufgeflogen

In einem ausführlichen Gespräch erläutert Berit Crawford, Pressesprecherin der Notarztbörse im schleswig-holsteinischen Pogeez, wie die Vermittlung von Ärzten funktioniert:

"Wir bringen die Auftraggeber und die Ärzte nur zusammen", betont Berit Crawford. "Der Vertrag kommt zwischen den beiden zustande. Alles, was über diese Vermittlung für einen Tag hinausging, wurde zwischen dem Arzt und dem Auftraggeber abgemacht." Da beim Dienstantritt im Vogelsberg noch nicht alle Dokumente in der beglaubigten Form vorgelegen hätten, "haben wir ihm mitgeteilt, dass er seine Unterlagen bei Dienstantritt mitbringen und überprüfen lassen soll", erklärt Berit Crawford. Die gleiche Bitte sei an den Rettungsdienst gegangen. "Betreiber von Notarzteinsatzfahrzeugen fragen bei der Notarzt-Börse auch kurzfristig nach Ersatz von ausgefallenen Notärzten - innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen - an. Sollte sich dann ein Arzt spontan für den Notarztdienst bereit erklären, der seine Unterlagen noch nicht beglaubigt vorgelegt hat, so werden der Auftraggeber und der Arzt darüber informiert, dass der Arzt seine Original-Unterlagen zum Einsatz mitbringen soll." Augenscheinlich habe diese Überprüfung vor Ort vor Dienstbeginn nicht stattgefunden.

"Wir vermitteln Ärzte und medizinisches Fachpersonal, welches sich auf unserer Internetplattform anmeldet. Eine Anstellung mit uns kommt hierbei nicht zustande", betont Berit Crawford. "Schon während der Anmeldung wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, mit beglaubigten Unterlagen die Profession nachzuweisen. Einige Anmelder reichen ihre Unterlagen nicht sofort ein, da sie zum Beispiel erst sehen möchten, ob auch wirklich interessante Angebote kommen."

Bezüglich einer möglichen Haftungsfrage verweist die Fachfrau auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen: "Die Notarzt-Börse übernimmt keine Garantie oder Haftung für das Zustandekommen einer Vermittlung und haftet nicht für die Identität, das Verhalten oder die Qualifikation eines Auftragnehmers. Die Notarzt-Börse haftet nicht für Schadensersatzverpflichtungen aus der Tätigkeit des vermittelten Arztes. Die Notarzt-Börse übernimmt keine Verpflichtung für die Verfügbarkeit oder den beruflichen Status des vermittelten Auftragnehmers. Der Auftraggeber ist verpflichtet, sich von den erforderlichen Qualifikationen des vermittelten Auftragnehmers und dem Vorhandensein erforderlicher Versicherungen etc. selbst zu überzeugen." Die Aussage des Landkreises "Die Notarztbörse garantiert, dass nur Notärzte vermittelt werden, deren Unterlagen dort geprüft wurden", könne von ihr nicht nachvollzogen werden und entbehre einer sachlichen Grundlage. Fest stehe: "Wir haben die Person nur für einen Tag ("Dienst") nach Osthessen vermittelt. Wenn die Person weitere Einsätze dort hatte, so sind diese ohne unser Zutun - und entgegen unseren AGB - direkt vom Betreiber des Notarzteinsatzfahrzeuges mit der Person vereinbart wordenWir haben daher keine Kenntnis über die Anzahl und Art der Notfalleinsätze."

Der Schwindel sei bei der Notarztbörse aufgefallen, als die Person einen weiteren Einsatz übernehmen wollte, aber immer noch keine beglaubigten Unterlagen vorlegte. "Wir schöpften Verdacht, und prüften die uns vorgelegten (nicht beglaubigten) Unterlagen direkt bei der Ärztekammer und den Approbationsstellen des Bundeslandes nach, die diese angeblich ausgestellt hatten. Schon über den Verdacht und nachfolgend auch über das Ergebnis der Nachfrage unterrichteten wir die Betreiber des Notarzteinsatzfahrzeuges. Es wurde von uns umgehend Anzeige erstattet. Die Ermittlungen sind nach unserem Kenntnisstand noch nicht abgeschlossen." Daher könne sie auch keine Auskunft darüber geben, ob der Mann für irgendwelche Komplikationen bei den Patienten verantwortlich sei: "Einzelheiten von Einsätzen werden uns von den Auftraggebern generell aus Datenschutzgründen nicht übermittelt. Daher liegen uns dazu keine Unterlagen vor."

Die Notarztbörse vermittele 30.000 Dienste im Jahr - und das bundesweit. "Die notwendigen Qualifikationen der Notärzte sind in den Rettungsdienstgesetzen der 16 Bundesländer festgelegt. Sie unterscheiden sich voneinander sehr und beinhalten verschiedene Grundqualifikationen und erneuerbare Pflichtfortbildungen. Hinzu kommen oft der Nachweis gesundheitlicher Eignungen und regionsspezifische Voraussetzungen wie zum Beispiel die Teilnahme an örtlichen Einweisungen und Fortbildungen. Im Auftrag legt der Auftraggeber spezifisch und in eigener Verantwortung fest, welche Qualifikationen beziehungsweise Eigenschaften wir als Filter für die Suche nach Ärzten festlegen sollen."