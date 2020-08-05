Mittwoch,
05.08.2020 - 16:52
2 min
Vor 100 Jahren: Gewaltige Explosion erschüttert Werk der BASF
561 Menschen starben vor bald 100 Jahren in Ludwigshafen bei einer Katastrophe, die dem Unglück in Beirut ähnelt. Auch damals explodierte ein Stoff, der für Düngemittel genutzt wird.
Von Ute Strunk
Themenredakteurin und Redakteurin Reise
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