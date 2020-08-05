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Mittwoch, 05.08.2020 - 16:52
2 min

Vor 100 Jahren: Gewaltige Explosion erschüttert Werk der BASF

561 Menschen starben vor bald 100 Jahren in Ludwigshafen bei einer Katastrophe, die dem Unglück in Beirut ähnelt. Auch damals explodierte ein Stoff, der für Düngemittel genutzt wird.

Ute Strunk: Themenredakteurin und Redakteurin Reise
Von Ute Strunk
Themenredakteurin und Redakteurin Reise
Am Explosionsort klaffte ein 125 Meter langer, 90 Meter breiter und 20 Meter tiefer Krater. Foto: dpa

Am Explosionsort klaffte ein 125 Meter langer, 90 Meter breiter und 20 Meter tiefer Krater. (Foto: dpa)

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