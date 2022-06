Vor einem Jahr: Betonstücke fallen von der Salzbachtalbrücke

Langsam aber stetig wächst die neue Salzbachtalbrücke aus dem Boden. Über sieben Kilometer Großbohrpfähle sind bereits im Erdreich versenkt und sollen der neuen Konstruktion deutlich mehr Stabilität geben, als sie die alte Brücke jemals hatte. Auch erste Stahlteile für den Überbau sind bereits eingetroffen und werden verschweißt. (Foto: Lukas Görlach)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Es gehört zur Ironie ihrer Geschichte, dass der Salzbachtalbrücke vermutlich noch nie so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde wie ab dem Zeitpunkt, als sie plötzlich nicht mehr da war. Am Nachmittag des 18. Juni 2021, ein Freitag mit ähnlich heißen Temperaturen wie dieser Tage, beobachten Autofahrer an der schon lange eingerüsteten Salzbachtalbrücke Beunruhigendes: Auf der Ostseite, wo die Mainzer Straße unter der A66 entlangführt, fallen Betonstücke von der Südbrücke auf die Fahrbahn. Bauarbeiter und Sicherheitskräfte reagieren schnell und sperren den gesamten Bereich umgehend. Verletzt wird glücklicherweise niemand. Und so wird aus der ohnehin schon seit Monaten zum Nadelöhr gewordenen Salzbachtalbrücke mit einem Mal der Auslöser für einen mittlerweile historisch zu nennenden Verkehrsnotfall.

Ein Notfall, der auch bundespolitisch Wellen schlägt. Denn mit der Havarie wird die Salzbachtalbrücke auch zum Sinnbild für eine völlig vernachlässigte Infrastruktur. Was es künftig zu vermeiden gilt, kriegt die erst zum Jahresbeginn 2021 angetretene Autobahn GmbH des Bundes in Wiesbaden deutlich vor Augen geführt.

Verknüpfte Artikel

80.000 Fahrzeuge, die sich an normalen Tagen über die Brücke bewegen, kommen nun auf dem Weg zwischen Frankfurt und dem Rheingau nicht mehr weiter. Man sucht sich Schleichwege über die Wiesbadener Stadtstraßen – die sich auch zuvor schon nicht für mangelnde Auslastung bekannt waren. Noch extremer trifft es den Bahnverkehr: Wegen der akuten Einsturzgefahr ist der Hauptbahnhof Wiesbaden fast vollständig vom Verkehr abgeschnitten.

Normalität gegen Ende 2023?

Die prekäre Situation veranlasst die Verantwortlichen nicht nur, eilige Entlastungsmaßnahmen, Umfahrungen, Shuttlebusse und Anpassungen in der Verkehrsführung zu realisieren. Auch der geplante, monatelange Abbruch der Südbrücke ist mit der Havarie hinfällig. Am 25. Juni ist bereits klar: Es wird gesprengt werden. Bevor es dazu kommt, ist aber noch eine wahre Materialschlacht vonnöten, um Bahnlinie, die Nachbarschaft, das nahe Zentralklärwerk und die schon vorbereiteten unterirdischen Bauten für die neue Brücke zu schützen.

Alle Infos rund um die Salzbachtalbrücke finden Sie in unserem Salzbachtalbrücke-Dossier.

Am 6. November ist es dann so weit und die alte Salzbachtalbrücke gibt mit bundesweitem Medienecho ihren spektakulären Abschied. Gleich danach geht der Kampf gegen die Uhr auf der Baustelle weiter. Erst, um alles abzuräumen, dann um den Hauptbahnhof wieder anzuschließen und seit Jahresbeginn, um die neue südliche Salzbachtalbrücke wie geplant Ende 2023 fertigzustellen. Zu wünschen wär’s, denn vorher dürfte sich auf Wiesbadens Straßen wohl kaum Normalität breitmachen.