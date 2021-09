VRM-Journalist erhält Nachwuchsjournalistenpreis

Philipp Durillo (Foto: VRM)

BAD VILBEL/WIESBADEN - Der Hessische Preis für junge Journalisten geht in diesem Jahr an vier Autoren. Den mit 5000 Euro dotierten Online-Preis erhält Philipp Durillo vom "Wiesbadener Kurier" für einen Beitrag über Analphabetismus, wie der Verband Hessischer Zeitungsverleger am Donnerstag in Bad Vilbel mitteilte. "Dabei nutzt Durillo gekonnt alle Möglichkeiten des Online-Mediums, ohne seine Reportage mit technischen Kunststücken zu überladen", hieß es zur Begründung.

In der Kategorie Print vergab die Jury eine mit 3000 Euro verbundene Auszeichnung an Simon Langemann von der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Langemann hatte als Hospitant über einen Wohnblock in Frankfurt-Rödelheim geschrieben und dabei die Problematik von Modernisierungen und Mieterhöhungen beleuchtet.

Nachwuchsjournalisten erhalten Preis

Ebenfalls in der Kategorie Print erhält das Autorenduo Carolin Eberth und Christopher Ziermann von der "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" einen mit 2000 Euro dotierten Preis. Die beiden Volontäre hatten eine Artikelreihe über die Rückkehr des Wolfes nach Nordhessen geschrieben. Die Auszeichnungen für Nachwuchsjournalisten werden vom Verband Hessischer Zeitungsverleger vergeben.

