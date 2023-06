VRM-Umfrage: Lesermeinung im Fokus

Die Mehrzahl der VRM-Kunden bevorzugt noch das Printprodukt ihrer Tageszeitung. ,,Da habe ich was in der Hand.“ „Das ist ein Ritual am Morgen.“ Die VRM setzt aber auch aus wirtschaftlichen Erwägungen und Gründen der notwendigen Nachhaltigkeit vermehrt auf die digitale Ausspielung der Tageszeitungsinhalte. ,,Da kann ich meine Zeitung überall lesen, sogar auf dem Smartphone. Egal ob im Urlaub oder in der Bahn“, werden die Vorzüge von den Nutzern geschildert. Andere erkennen in den digitalen Angeboten die kostengünstigere Variante. „Der Fokus liegt klar auf den regionalen und lokalen Inhalten, deshalb nutze ich die Nachrichtenportale oder News App“, beschreiben unsere Kunden.