Wählen Sie Gutenberg ins Lego-Universum

Das dreiteilige Modell von Gutenbergs Druckerwerkstatt, wie es sich auf der Online-Plattform „Lego Ideas“ präsentiert. (Foto: Lego Ideas)

MAINZ - Für die weltweit riesige Lego-Fangemeinde dürfte die dänische Erfindung von Baukastensystemen mit beweglichen Klötzchen mindestens so bahnbrechend sein, wie der von Johannes Gutenberg entwickelte Buchdruck mit beweglichen Lettern. Das könnte sich bald ändern. Denn Gutenberg ist drauf und dran, sich einen Bauplatz im schier unerschöpflichen Lego-Kosmos zu sichern.

Und zwar über die weltweite Online-Plattform „Lego Ideas“ des Spielzeuggiganten . Hier kann jeder registrierte Lego-Enthusiast selbst gebaute Modelle präsentieren und hochladen, die mit maximal 3.000 Teilen zusammengesetzt wurden. Schafft er es, 10.000 Nutzer für seinen Entwurf zu gewinnen und eine offizielle Lego-Jury davon zu überzeugen, kann es die eigene Idee als reguläres Lego-Set in die Verkaufsregale schaffen.

Da möchte auch der Ungar Mate Szabo, von Beruf Animationsdirektor, hin, dessen selbst entworfener mehrteiliger Bausatz von Gutenbergs Druckerpresse seit dem 23. November auf dem Ideen-Portal unter „Gutenberg‘s Printing Press“ mit zahlreichen Abbildungen und einem Video für sich wirbt. Auf einem buchähnlichen Untergrund lassen sich drei detailgetreue Modellteile zu einer veritablen historischen Druckerwerkstatt zusammenfügen, die sogar funktionstüchtig ist.

Dazu gehört ein Aufbewahrungsschrank samt Setzkasten für die Lettern, von denen insgesamt 24 als kleine, mit unterschiedlichen Buchstaben versehene Legoplättchen die in die Druckform eingelegt werden können. Ein großer, noppenbesetzter Legostein klappt drüber. Über einen Griff oben an der Spindelpresse kann dann der Druckvorgang unter Aufsicht einer bärtigen Gutenberg-Figur fast originalgetreu gestartet werden. An der dritten Station hängen die Legostein-Blätter zum Trocknen und werden zu Büchern gebunden.



Der besondere Reiz dieses historisch sehr stimmigen Miniaturnachbaus liegt in der engen Verwandtschaft von Gutenbergs Druckverfahren und der grundlegenden Lego-Bautechnik: Beide arbeiten mit perfekt modellierten, standardisierten Typenformen – seien es nun bleierne Lettern oder Plastiksteine, die dank ihrer acht Noppen zu nahezu unbegrenzter Formenvielfalt aufeinandergepresst werden können.

"Gutenberg's Printing Press" braucht noch 8.700 Unterstützer

Auf „Lego Ideas“ hat die von „szabomate90“ liebevoll entworfene „Gutenberg‘s Printing Press“ bereits knapp 1.300 Unterstützer und dabei die erste Hürde des anspruchsvollen Auswahlverfahrens geschafft. Gelingt es einem Modell innerhalb von 60 Tagen nicht, mindestens 100 Unterstützer zu finden, wird der Entwurf von der Seite entfernt. Nach Erreichen der ersten Stufe steht dem Eigenbau ein ganzes weiteres Jahr zur Verfügung, um 1.000 Unterstützer zu finden, danach sechs Monate für 5.000 und erneute sechs Monate für 10.000.

Gutenbergs Druckerpresse hat noch 595 Tage, um es bis in die Topränge und die finale Lego-Kommission zu bringen. In den letzten zehn Jahren hat Lego über den Ideen-Wettbewerb bereits 36 Fan-Entwürfe als Set realisiert und in den Verkauf gebracht. Der Einzug einer der revolutionärsten Techniken der Welt ins Reich der nicht minder innovativen Noppensteine würde dem Lego-Sortiment jedenfalls zur Ehre gereichen. Sie habe von dem Lego-Projekt gehört und hoffe auf guten Zuspruch, so Gutenberg-Museum-Direktorin Annette Ludwig. Eine Realisierung als Lego-Baukasten sei beste Werbung für das Haus.