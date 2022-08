Waldbrand auf ehemaligem Militärgelände bei Münster

Jetzt teilen:

MÜNSTER - In der Nähe des Muna-Geländes in Münster ist am Samstagmittag ein Waldstück auf einer Fläche von 20 Hektar in Brand geraten. Im Münsterer Ortsteil Breitefeld (Landkreis Darmstadt-Dieburg) hatte sich das Feuer schnell ausgebreitet. Mehrere Feuerwehren sind seit Stunden mit etwa 400 Einsatzkräften im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil auf dem alten Militärgelände noch Munition liegt. Einige Bereiche des Geländes seien für die Einsatzkräfte daher nicht begehbar.

Die Rauchsäule ist deutlich zu sehen. (Foto: Daniel Baczyk)

Zur Brandbekämpfung sind die Feuerwehren aus Darmstadt, den Kreisen Darmstadt-Dieburg, Offenbach und Bergstraße vor Ort. "Wir gehen aber davon aus, dass mehr Einsatzkräfte hinzukommen müssen", sagte ein Sprecher am Nachmittag.

Über die App „Katwarn“ warnt die Feuerwehr die Bevölkerung vor „Geruchsbelästigung“. Die Feuerwehr Darmstadt teilte außerdem mit, dass Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten, sowie Klima- und Lüftungsanlagen ausschalten sollten.

Bei Münster-Breitefeld hält ein Waldbrand die Feuerwehren in Atem, von weitem sind die hohen Rauchsäulen sichtbar wie hier bei Habitzheim (im Vordergrund). Foto aus Richtung Otzberg. (Foto: Guido Schiek / VRM Bild)

Über die App „Katwarn“ wird die Bevölkerung gewarnt. (Screenshot: Mattis Quentin)

Waldbrand von drei Seiten unter Kontrolle. In Richtung Messel breite er sich aber weiter aus. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt, schreibt unter anderem die Hessenschau. Seit dem frühen Samstagabend kreiste auch ein Helikopter der Polizei über dem Brandgebiet. Die Löscharbeiten könnten tagelang dauern. Nähere Angaben zur Brandursache wurden zunächst nicht gemacht. Inzwischen sei dervon drei Seiten unter Kontrolle. In Richtung Messel breite er sich aber weiter aus. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt, schreibt unter anderem die Hessenschau. Seit dem frühen Samstagabend kreiste auch ein Helikopter der Polizei über dem Brandgebiet. Die Löscharbeiten könnten tagelang dauern. Nähere Angaben zur Brandursache wurden zunächst nicht gemacht.

Feuerwehrkräfte bekämpfen den Waldbrand bei Münster. (Foto: 5vision.media)

Feuerwehr Darmstadt (@112_darmstadt) August 13, 2022

Über den Kurznachrichtendienst Twitter berichten Anwohner über eine deutliche Rauchsäule.

Schon 2019 hatte es in der Nähe des Munitionslagers einen Waldbrand gegeben. Das Munitionslager wurde noch im Zweiten Weltkrieg angelegt und später noch bis Anfang der 1990er Jahre von der US-Armee genutzt.

Wir berichten weiter.