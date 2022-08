Waldbrand in Münster: War es Brandstiftung?

Löscheinsatz aus der Luft: Zusätzlich zu den Hubschraubern von Landespolizei und Bundeswehr (oben) kreist am Mittwoch mit einem „Puma“ der Bundespolizei noch ein dritter Hubschrauber über dem Waldbrandgebiet in Münster-Breitefeld. (Foto: Dirk Zengel)

MÜNSTER - Es gibt erste Erkenntnisse zur Ursache des Waldbrandes , der seit Samstagmittag unweit des Muna-Geländes in Münsters Ortsteil Breitefeld wütet: Die Ermittler der Polizei ziehen in Betracht, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. „Wir können nach derzeitigem Kenntnisstand eine Brandstiftung nicht ausschließen“, erklärte Polizeisprecherin Katrin Pipping am Mittwochnachmittag auf Anfrage dieser Redaktion, verweist jedoch darauf, dass weitere Details erst im Laufe des Donnerstags veröffentlicht werden könnten.

Bei dem Waldbrand handelt es sich um einen der größten Brände, den der Landkreis Darmstadt-Dieburg jemals erlebt hat – sowohl flächenmäßig, als auch vom Kräfteeinsatz her. Das steht für Heiko Schecker am fünften Tag des Einsatzes in Münster fest. „Man müsste da mal in den Archiven schauen, aber rückblickend auf die letzten Jahre ist es mit Abstand der größte“, erklärte der Kreisbrandinspektor. In dem 25 Hektar großen Waldbrandgebiet hat sich die Lage am Mittwoch etwas entspannt. Das Feuer sei nach wie vor unter Kontrolle und habe sich nicht weiter ausgebreitet, informierte Feuerwehrsprecher Werner Flechsenhar bereits am Morgen. „Es ist überschaubarer geworden für uns“, so der Sprecher.

Auf dieser Karte ist zu sehen, wie nahe das vom Feuer betroffene Gebiet am Muna-Gelände liegt. (Grafik: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg)

Allerdings seien immer noch zwei große Flächen auf dem betroffenen Areal thermisch sehr belastet, sprich: sehr heiß. „Hier müssen wir weiter löschen – mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr und Kreisregnern“, erklärt Flechsenhar. Außerdem wird der Boden weiter mit Strahlrohren und Wasserwerfern gekühlt, um Glutnester unter Kontrolle zu halten und entstehende Flammen abzulöschen.

Mittlerweile kreisen drei Hubschrauber über dem Waldbrandgebiet, denn seit Mittwoch ist zusätzlich zu denen von Bundeswehr und Landespolizei ein weiterer Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz. „Das ist eine größere Maschine“, beschreibt Flechsenhar den Hubschrauber des Typs „Super Puma“, der von der Traglast her 2000 Liter Wasser befördern könne – womit mit allen drei Hubschraubern zusammen 4500 Liter Wasser auf einmal in die Luft und auf den Boden gebracht werden. „Das ist wichtig, weil wir den Boden auf den betroffenen Flächen weiter kühlen müssen – auch dort, wo wir zu Fuß nicht reingehen können“, gibt Flechsenhar zu bedenken. Auch die Einrichtung der Sicherheitsschneisen komme gut voran. Diese freigeräumten Bereiche können von den Einsatzkräften für gezielte Lösch- und Beregnungsmaßnahmen in bisher nicht erreichbaren Flächen genutzt werden.

In der Nacht auf Mittwoch waren 200 Einsatzkräfte vor Ort, mit dem Personalwechsel in den Morgenstunden wurde die Stärke auf 250 Kräfte erhöht. Die dafür erforderlichen Einheiten werden nach wie vor aus zahlreichen benachbarten Städten und Landkreisen alarmiert, so die Info des Landkreises. Insgesamt bekämpfen somit seit dem Ausbruch des Brandes am Samstagmittag insgesamt 3500 Einsatzkräfte das Feuer.





Weitere Verletzte hat es am Mittwoch nicht gegeben, erklärte Feuerwehrsprecher Horst Kuhnke am Abend. Dem Feuerwehrmann, der am Montag beim Einsatz im Wald verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde, geht es den Umständen entsprechend gut. Er sei stabil und auf dem Weg der Besserung, werde aber weiter in der Klinik behandelt, so Kreisbrandinspektor Schecker.

Noch acht Tage bis zur vollständigen Löschung

Bis der Waldbrand endgültig gelöscht ist und „Feuer aus“ gemeldet werden kann, können nach Schätzung des Kreisbrandinspektors noch mindestens acht Tage vergehen. „Aktuell ist geplant, bis Freitag im derzeitigen Kräfteeinsatz zu bleiben, danach wird die Feuerwehr Münster weiter vor Ort sein, um Glutnester zu kontrollieren – und das ist eine wahre Sisyphusarbeit“, gibt Schecker zu bedenken.

Wahre Stoßgebete schicken alle Beteiligten in Richtung Himmel, die große Hoffnung ruht auf dem Regen, der für die kommenden Tage vorhergesagt ist: „Wir hoffen, dass das wirklich eintrifft. Das würde uns ein gutes Stück weiterhelfen“, erklärt Flechsenhar und meint weiter: „Ihre Leser können gerne in Massen Regentänze aufführen.“