Wann die Salzbachtalbrücke fertig sein soll

WIESBADEN - Der Fertigstellungstermin für die Salzbachtal-Südbrücke ist fixiert. In einer Pressemitteilung gab die Autobahn GmbH am Mittwochmorgen bekannt, dass man mit der Baufirma eine Übergabe des Bauwerks für Ende 2023 vereinbart habe. Zwischenzeitliche Bedenken, es könnte bei zwei Großbohrpfählen zu Beschädigungen gekommen sein, die die Tragfähigkeit der Stützkonstruktion beeinträchtigt haben könnte, konnten mittels eines aufwändigen Prüfverfahrens ausgeräumt werden. Mit der Terminierung der Südbrücken-Übergabe wird auch der Zeitraum konkreter, den Pendler in der Region noch auf die Freigabe der zweiten Schiersteiner Autobahnbrücke warten müssen. Deren Öffnung für den Verkehr ist nämlich mit einer vorübergehenden Vollsperrung der A643 verbunden , die man mit Blick auf die schon lange überlasteten Straßen im Wiesbadener Stadtgebiet erst einrichten will, wenn die gekappte Verbindung an der Salzbachtalbrücke wieder befahrbar ist.