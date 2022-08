Wann kommt bei uns das E-Rezept?

Digitales Rezept

Dass in Deutschland das E-Rezept für die Verordnung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln eingeführt wird, bestimmte der Gesetzgeber bereits mit dem im Oktober 2020 in Kraft getretenen „Gesetz zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur“, auch Patientendatenschutzgesetz (PDSG) genannt.



Ursprünglich war die Einführung des digitalen Rezeptes schon für Januar 2022 vorgesehen, musste aber wegen technischer Schwierigkeiten verschoben werden.



In Berlin und Brandenburg startete eine Testphase bereits im Juli 2021, um den Ablauf zu erproben. Im Rest Deutschlands wurde das E-Rezept seit Dezember getestet.



Die E-Rezept-App wurde im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums von der Firma Gematik (Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH) entwickelt. Das Ministerium hält 51 Prozent der Anteile an Gematik.



Mit dem im Dezember 2019 in Kraft getretenen Digitale-Verordnung-Gesetz (DVG) haben die Versicherten einen Anspruch auf Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendungen erhalten. (ust)