Wann wird die Salzbachtalbrücke gesprengt?

Blick auf die Wiesbadener Salzbachtalbrücke. (Autobahn GmbH / Maurice Kaluscha)

WIESBADEN - Es ist der lange erwartete Startschuss zum Brücken-Countdown: In einer Pressekonferenz wollen Verantwortliche der Autobahn GmbH des Bundes am heutigen Mittwoch um 14.30 Uhr bekanntgeben, wie und vor allem wann die Wiesbadener Salzbachtalbrücke gesprengt werden soll. Ein Teil der abrissreifen Brücke, die die vielbefahrene A66 über das Salzbachtal führt, war Mitte Juni überraschend abgesackt. Die Folge waren Vollsperrungen der A66 sowie der unter der Brücke verlaufenden Bahntrasse sowie einer Hauptzufahrtsstraße in die Wiesbadener Innenstadt. Die hessische Landeshauptstadt hat seither mit massiven Verkehrsproblemen zu kämpfen.

Wegen unvorhergesehener Schwierigkeiten und langwieriger Sicherungsarbeiten an der maroden Autobahnbrücke war der anvisierte Sprengtermin zuletzt immer wieder nach hinten verschoben worden. Nun haben die Vorbereitungen aber scheinbar ein Stadium erreicht, das die Verantwortlichen zum ersten Mal zur Nennung eines konkreten Datums bewegt.

Bald soll ein Schutzgerüst zwischen Klärwerk und Brücke aufgebaut werden, dass die Becken vor der Sprengung schützt. (Foto: Lukas Görlach)

In der Pressekonferenz im Wiesbadener Rathaus sollen auch Details zum Ablauf der Sprengung, zu Sicherheitsvorkehrungen und zu den nachfolgenden Schritten beim Großbauprojekt bekanntgegeben werden. Viele Pendler in der Region und Anwohner im staugeplagten Wiesbaden erhoffen sich auch Aussagen dazu, wann die gekappte Bahnverbindung zum Wiesbadener Hauptbahnhof nach der Sprengung wieder geöffnet werden kann.

Wir übertragen die gesamte Pressekonferenz im Live-Stream ab 14.20 Uhr.

Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf YouTube.