Warten auf das Corona-Zeugnis: Haben die Maßnahmen gewirkt?

Die Rolle der Medien

Virologe Christian Drosten hat bei seinem Rückzug aus dem Ausschuss als einen Grund genannt, dass ständig Interna nach außen getragen worden seien. Vor allem in die Zeitung „Welt“, deren Recherchen den Schluss nahelegten, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach und der Ausschussvorsitzende Stefan Huster die Evaluation bewusst verzögerten, weil möglicherweise ein schlechtes Zeugnis der bisherigen Coronapolitik drohe.



Beide wiesen das strikt zurück, vor allem Huster lieferte sich auf Twitter einen teils bizarren Streit mit „Welt“-Journalisten. Auch die stellvertretende Vorsitzende, die Frankfurter Jura-Professorin Andrea Kießling, hat dies jüngst bei einem Pressegespräch mit Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) zurückgewiesen: „Niemand hat das verzögert.“



Anfang Juni sorgte ein Artikel in der „Süddeutschen Zeitung“ für Wirbel. Unter Berufung auf ungenannte „Fachleute aus Virologie und Epidemiologie“ heißt es darin, dass ein Entwurf in Fachkreisen bereits „verrissen“ werde – denn in dem Entwurf würden die negativen Folgen vieler Maßnahmen „überbetont“. Der Einwand des „SZ“-Artikels: Nur, weil es für die Wirksamkeit von Maßnahmen keine Belege gebe, bedeute das nicht, dass sie nicht wirken. Der Einwand von Kritikern gegen den Artikel lautet, dass dadurch ein womöglich unliebsames Urteil zur Coronapolitik von vornherein disqualifiziert werden sollte.