Was hilft gegen Silvesterpanik bei Katze und Hund?

Für vielen Katzen ist Silvester der stressigste Tag im Jahr.

SULZBACH - An keinem anderen Tag im Jahr entlaufen mehr Hunde und Katzen als an Silvester. Auch in diesem Jahr rechnet das Haustierregister Tasso mit Sitz in Sulzbach (Taunus) laut einer Mitteilung wieder mit mehreren hundert Tieren, die aus Panik vor dem Feuerwerk von zu Hause weglaufen oder beim Spaziergang verlorengehen. Wir haben die wichtigsten Tipps von Tasso für eine entspannte Silvesternacht mit Vierbeiner zusammengefasst.

Warum haben Haustiere eigentlich Angst an Silvester?

Hunde und Katzen haben ein feineres Gehör- und einen besseren Geruchssinn als Menschen. Sie hören lauter, intensiver und nehmen Geräusche war, die für uns gar nicht hörbar sind. Böller, schrille Heuler und ungewohnte Geräusche können die Tiere in Panik versetzen. Hinzu kommen die bunten Lichter von Raketen und Fontänen, die Tiere oft nicht zuordnen können. Hat der Hund oder die Katze den Brandgeruch des Silvesterfeuerwerks bereits mit dem Krach verknüpft, kann auch schon der Geruch alleine Panik auslösen.



Tier registrieren Um ein entlaufenes Tier schnell dem Besitzer zuordnen zu können, muss es mit seinem Chip beim Haustierregister Tasso registriert sein. Die Registrierung ist schnell und unkompliziert



Für die Registrierung benötigt man die Nummer des Chips, die in der Regel im Haustierausweis vermerkt ist.



Ein weiteres Haustierregister ist Findefix vom Deutschen Tierschutzbund. Auch dort kann man sein Tier

Meine Katze ist nicht sonderlich schreckhaft. Darf ich sie an Silvester rauslassen?

Die Erfahrungen der Mitarbeiter der Tasso-Notrufzentrale zeigen, dass gerade um den Jahreswechsel viele Katzen entlaufen. Vierbeiner, die Freigang genießen, kommen vom üblichen Weg ab, laufen auf die Straße, trauen sich nicht mehr nach Hause oder werden irgendwo eingesperrt, wo sie sich zuvor versteckt hatten. Auch Wohnungskatzen können durch ein offenes Fenster oder eine offene Tür panisch die Flucht ergreifen.

Woran merke ich, dass mein Hund gestresst ist?

Angst kann sich bei Hunden durch verschiedene Anzeichen bemerkbar machen wie Zittern und Hecheln, Winseln oder Bellen. Ein eingezogener Schwanz, geduckte Körperhaltung, angelegte Ohren sind ebenfalls Anzeichen für Angst und Panik. Generell zeigen einige Hunde unruhiges Verhalten, Appetitlosigkeit und Unsauberkeit.

Mein Tier scheint nicht gestresst, muss ich trotzdem etwas beachten?

Mitunter reicht ein einziger ungeschickt geworfener Böller, um bei einem vorher angstfreien Tier eine lebenslange Silvesterpanik auszulösen. Tierhalter sollten also von Anfang an versuchen, Silvester so angenehm wie möglich zu gestalten.

Diese zehn Tipps können laut Tasso helfen, dem Tier Silvester angenehmer zu gestalten:

1. Lassen Sie Ihre Katze oder ihren Hund nicht alleine: Sie sind als Bezugsperson der wichtigste Halt für ihr Tier. Wenn Sie andere Pläne haben, fragen Sie eine dem Tier vertraute Person, ob sie den Abend mit ihm verbringt.

2. Seien Sie für Ihr Tier da: Falls ihr Tier Körperkontakt sucht, geben Sie ihm diesen. Bedrängen Sie das Tier nicht und bewahren Sie Ruhe.

3. Angst niemals bestrafen: Bestrafen Sie Ihren Vierbeiner niemals für ängstliches Verhalten. Das kann zur Verstärkung der Angstzustände führen.

4. Schirmen Sie den Lärm ab: Heruntergelassene Rollläden und zugezogene Gardinen dämpfen Silvesterkrach und Lichtblitze.

5. „Übertönen“ Sie den Krach: Vertraute Geräusche aus Radio oder Fernsehen können für eine entspannte Atmosphäre sorgen.

6. Bieten Sie Rückzugsmöglichkeiten: Stellen Sie eine Box oder eine Höhle an einen dunklen Ort. Am Besten sie richten den Rückzugsort schon an den Tagen vor Silvester her.

7. Sorgen Sie für Ablenkung: Beschäftigen Sie ihr Tier mit Leckerlis, einem Intelligenzspiel oder einem Kauprodukt. Hunde kann man vor Silvester mit einem langen Spaziergang in ruhiger Umgebung auslasten.

8. Zuhause bleiben: Lassen Sie Ihre Katze möglichst schon vor Silvester in der Wohnung. Halten Sie unbedingt Fenster und Türen geschlossen und weisen Sie gegebenenfalls Besuch darauf hin. Mit Hunden sollte man an Silvester möglichst früh die letzte Runde des Tages gehen, bevor die Böllerei losgeht. Im Zweifel sollte man den Hund an den Tagen rund um den Jahreswechsel an der Leine lassen. Bei ängstlichen Vierbeinern ist sogar eine doppelte Sicherung mit Halsband und Geschirr nötig.

9. Registrieren Sie Ihr Tier: Sollte Ihr Tier noch nicht bei Tasso registiert sein, ist kurz vor dem Jahreswechsel der perfekte Zeitpunkt, dies nachzuholen. Die Registrierung ist kostenlos und hilft im Ernstfall, das Tier zurückzuverfolgen (dazu die Box).

10. Professionellen Rat holen: Sollte ihr Tier extrem auf Silvester reagieren, etwa tagelang vorher das Futter verweigern oder unter Durchfall leiden, sprechen Sie Ihren Tierarzt an. Auch ein Hundetrainer oder eine Katzenexpertin bieten langfristig Unterstützung an.