Was ist von diesem Schuljahr noch zu retten?

Lehrplan wird nicht ausgemistet

Die Frage, ob der Lehrplan aufgrund der Corona-Situation angepasst wird, beantworten die Kultusministerien in Hessen und Rheinland-Pfalz übereinstimmend mit einem klaren Nein. Gleichwohl müssen die Lehrer in der Praxis immer wieder Entscheidungen treffen, was wichtig und was vielleicht noch wichtiger ist. Das geschehe in den Fachschaften ohnehin längst, sagt Lehrerin Janine Kabus. Doch wo setzt man an? „Ich kann nur für meine beiden Fächer sprechen – Deutsch und Geschichte“, sagt sie. Da finde man durchaus etwas. Man könne schauen, welche Basics – welche Fähigkeiten und Fertigkeiten – die Kinder für die nächste Klasse bräuchten und was in höheren Klassen ohnehin nochmal Thema sei. „In der Mittelstufe kann man das auf jeden Fall, in der Oberstufe ist das schwieriger“, sagt sie.