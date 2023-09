Was Wandern auf Qualitäts- und Premiumwanderwegen bedeutet

Auch die Premiumwanderwege lassen sich in unterschiedliche Kategorien einteilen: So zertifiziert das Wanderinstitut zum Beispiel auch Spazierwanderwege, die zwischen 3 und 7 Kilometer lang sind, und Stadtwanderwege, bei denen auch architektonische Besonderheiten eine Rolle spielen. Egal jedoch, ob Qualitätsweg oder Premiumwanderweg – in beiden Fällen muss ein umfassender Kriterienkatalog erfüllt sein. Die Grundkriterien des Wanderinstituts und des Wanderverbands sind dabei Ähnliche. Am Beispiel des Aulheimer Tals lassen sich die Ansprüche an einen zertifizierwürdigen Wanderweg gut nachvollziehen.