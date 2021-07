„Was wäre, wenn...“ - Gestalten Sie Ihre Stadt der Zukunft!

Blick in die Zukunft: Unsere neue Serie „Was wäre, wenn...“ schaut, wo verschiedene Zukunftsszenarien in Rheinland-Pfalz und Hessen schon gelebt werden. (Foto: Sunny Studio - adobe.stock)

REGION - Stellen Sie sich vor, Sie begeben sich auf eine Zeitreise. Mit der Rakete starten Sie in die Zukunft. Wie sieht die Welt aus, die Sie dort erwartet? In den vergangenen acht Tagen haben wir Sie auf acht verschiedene Zeitreisen eingeladen und Ihnen dabei ganz unterschiedliche Zukunftsszenarien vorgestellt. Wir haben Vor- und Nachteile der verschiedenen Szenarien gegeneinander abgewogen und mit Betroffenen darüber gesprochen, was die Veränderungen für sie bedeuten würden.

Jeden Tag konnten Sie zudem Ihre Meinung aktiv in unsere Berichterstattung einbringen und sagen, was Sie von den jeweiligen Szenarien halten. Von Begeisterung bis Entsetzen war alles dabei. Die Szenarien sind zugespitzt, keine Frage. In Teilen werden sie aber schon jetzt in der Region gelebt. Wie zum Beispiel bei der Darmstädter Agentur "Quäntchen und Glück", die schon jetzt testet, wie der Arbeitsalltag funktioniert, wenn jeder Mitarbeiter weniger arbeitet. Die Geschichte können Sie hier nachlesen. Oder wie Michael Spahn, der in seiner Metzgerei pflanzliche Produkte wie Linsen-Blutwurst oder Soja-Schnitzel herstellt. Zu der Geschichte geht es hier.

Im Rahmen unserer Zukunftswoche haben Sie viele Eindrücke bekommen und erfahren, was auf uns zukommen könnte. Daher wollen wir nun von Ihnen wissen:

Wie sollte die Zukunft denn nun aussehen? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Tippen Sie dafür Ihre Antworten in die entsprechenden Felder ein und klicken jeweils auf den darunter liegenden Sendepfeil. Einen Teil Ihrer Antworten nehmen wir dann in unserer Berichterstattung auf.

Heute Abend zeigen wir Ihnen, wie unsere Leserinnen und Leser die Zukunft gerne gestalten würden. Seien Sie gespannt!