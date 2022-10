Wechselhaftes Wetter am Wochenende in Hessen

Hrbstliche Roteichen stehen als Allee an einer Straße. (© Patrick Pleul/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Die Menschen in Hessen müssen sich am Wochenende auf viele Wolken und Regen einstellen. Zeitweise gebe es allerdings auch freundliche Abschnitte, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zudem sei es weiter recht mild.

Am Freitag sei es am Vormittag stark bewölkt. Von Südwesten her ziehe teils schauerartig verstärkter Regen auf, örtlich mit einzelnen Gewittern. Zum Nachmittag nehme der Niederschlag ab - bei Temperaturen von maximal 15 bis 19 Grad.

Auch am Samstag sei es im Süden zunächst stark bewölkt. Im Tagesverlauf zeige sich auch mal die Sonne, aber kurze Schauer und Gewitter seien weiterhin nicht ausgeschlossen, so der Experte. Die Höchsttemperaturen erreichen 16 bis 20 Grad. Ähnlich sieht es laut DWD auch am Sonntag sowie zu Beginn der neuen Woche aus.