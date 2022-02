4 min

Wegen Kritik an Spaziergängen: Querdenker drohen Alzeyern

Kommentare in Sozialen Medien kann man vielleicht noch ignorieren - aber in Alzey wurden nun anonyme Drohbriefe in privaten Briefkästen gefunden. So reagieren die Betroffenen.

Von Tommy Rhein Freier Mitarbeiter