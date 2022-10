Wehen Wiesbaden verliert Topspiel mit 1:3 in München

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. (© Friso Gentsch/dpa/Symbolbild)

München (dpa/lhe) - - Im Topspiel der 3. Fußball-Liga ist der SV Wehen Wiesbaden beim TSV 1860 München beim 1:3 (0:3) nach einer teils hitzigen Partie als Verlierer vom Platz gegangen. Das Duell des Zweiten gegen den Dritten am Samstag entschied sich vor 15 000 Zuschauern aber erst in der Endphase der zweiten Halbzeit. Die Führung für die Löwen erzielte Yannick Deichmann (54. Minute). Mit einem Doppelschlag sorgten Meris Skenderovic (79.) und Tim Rieder (80.) binnen einer Minute für die Vorentscheidung gegen die Mannschaft von Cheftrainer Markus Kauczinski. In der Nachspielzeit gelang Suheyel Najar noch das 1:3.