Wein-Quiz: Wie viel Weinkenner steckt in Ihnen?

Weinx1 ist der neue Podcast der VRM: Thomas Ehlke und René Harth wollen den Einstieg in die Welt des Weines erleichtern. (Grafik: VRM)

Mainz - Es gibt doch nichts Schöneres, als beim genüsslichen Weintrinken mit schlauen Sprüchen und klugen Kommentaren als echter Weinkenner angeben zu können, obwohl man oft gar keine Ahnung hat. Ernten Sie Punkte in unserem Wein-Quiz zu den ersten fünf Folgen von unserem Wein-Podcast Weinx1 und frischen Sie Ihr Wein-Wissen auf.

Weinx1 ist überall verfügbar

Worum geht es im VRM-Wein-Podcast Weinx1? Wer sind Thomas Ehlke und René Harth? Was das Ziel der beiden in ihrem Podcast ist, erklären sie hier in diesem Artikel!