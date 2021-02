Weinx1 #01 – Wie komme ich an den Wein?

Weinx1 ist der neue Podcast der VRM: Thomas Ehlke und René Harth wollen den Einstieg in die Welt des Weines erleichtern. (Grafik: VRM)

Mainz - Das Thema Wein ist nicht nur in Rheinland-Pfalz und Hessen so hip, wie seit Jahren nicht mehr. Viele Menschen trinken gerne Wein, aber wissen nicht all zu viel darüber. Der VRM-Wein-Podcast Weinx1 klärt auf. In der ersten Folge sprechen die beiden Podcast-Hosts Thomas Ehlke und René Harth über das Thema: Wie komme ich an den Wein?

Worum geht es in Folge 01? Viele Wege führen zum Wein. Der beste ist: direkt zum Winzer. Wein aus dem Supermarkt – aber welchen? Möchte ich einen Weißwein oder tendiere ich doch lieber zu einem Rotwein? Und was ist mit Online-Shopping? Bei den Online-Plattformen hat man das Problem, man kann in der Regel die Weine nicht probieren. Thomas Ehlke und René Harth haben Antworten auf all diese Fragen und geben Tipps, wo man Wein überall kaufen kann und auf was dabei zu beachten ist.

