Weinx1 #02 – Keller, Küche, Kommode? Wein richtig lagern

Weinx1 ist der neue Podcast der VRM: Thomas Ehlke und René Harth wollen den Einstieg in die Welt des Weines erleichtern. (Grafik: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz - Weinkeller oder Abstellkammer, Klimaschrank oder Kühlschrank? In der zweiten Folge von Weinx1 erklären die beiden Podcast-Hosts Thomas Ehlke und René Harth, wie man Wein am besten lagert und beantworten die wichtigsten Fragen zur idealen Weinlagerung.

Worum geht es in Folge 02? Wein lagern will gelernt sein. Weißwein, Rotwein, Roséwein - trocken, halbtrocken, süß. Die Lagerung von Weinen ist eine komplexe Angelegenheit, die nicht unterschätzt werden sollte. Mit der richtigen Lagerung kann man dem Wein viel Gutes tun, durch falsche Lagerung kann man ihn aber ebenso schnell ruinieren. Wie soll der Wein lagern, so dass sie auch nach einiger Zeit noch viel Trinkspaß bieten? - Ideal ist natürlich ein Gewölbekeller. Aber was tun, wenn man den nicht hat? Warum das Schlafzimmer als Weinlager geeignet ist und ein Weinregal niemals neben einem Öltank stehen sollte. Weinx1 nennt Alternativen – und die „big five“-Regeln.

Folge direkt hören

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



Verknüpfte Artikel

Weinx1 ist überall verfügbar

Worum geht es im VRM-Wein-Podcast Weinx1? Wer sind Thomas Ehlke und René Harth? Und der Podcast ist natürlich auf allen Plattformen verfügbar: Worum geht es im VRM-Wein-Podcast Weinx1? Wer sind Thomas Ehlke und René Harth? Was das Ziel der beiden in ihrem Podcast ist, erklären sie hier in diesem Artikel!