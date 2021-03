Weinx1 #04 – Color, Odor, Sapor – wie probiere ich Wein?

Weinx1 ist der neue Podcast der VRM: Thomas Ehlke und René Harth wollen den Einstieg in die Welt des Weines erleichtern. (Grafik: VRM)

Mainz - „Eine würzige Nase, Noten von fermentiertem Tabak, Leder und Erdbeerkompott und cremig im Abgang“: Was Wein-Experten über Wein zu sagen haben, finden viele Laien abstrakt. Dementsprechend haben sie wenig Lust, sich mit Wein weiter zu beschäftigen. Dabei muss man kein Sommelier sein, um beim Thema Wein mitreden zu können.

Ein sinnliches Getränk wie Wein muss mit allen Sinnen genossen werden. Dabei spielen Farbe, Geruch und Geschmack eine zentrale Rolle. Aber es gibt noch andere Dinge, die es zu beachten gilt. Dabei geht es auch um „Nasentrinker“ und „Mouthfeeling“. Und was hat die Harth’sche Süße-Säure-Regel damit zu tun? Darum geht es in Folge vier von Weinx1. Mit den Tipps von den beiden Podcast-Hosts Thomas Ehlke und René Harth können Sie mehr sagen als: „Schmeckt mir“ oder „Schmeckt mir nicht“, wenn Sie das nächste Mal Wein probieren.

