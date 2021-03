Weinx1 #05 – Aromen im Wein: die Sensorik

Weinx1 ist der neue Podcast der VRM: Thomas Ehlke und René Harth wollen den Einstieg in die Welt des Weines erleichtern. (Grafik: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz - Kennen Sie das, wenn Sie genüsslich ein Weinglas schwenken und Ihnen herrliche Aromen in die Nase steigen? Nein? Die gute Nachricht: Man kann lernen, Weinaromen zu erkennen. Aber wie findet man den Geschmackduft eines Weines und wie erkennt und beschreibt man sie? Übung macht den Meister - ohne Training geht auch hier nichts! Die beiden Podcast-Hosts Thomas Ehlke und René Harth liefern in der heutigen Folge wieder spannende Fakten rund um das Thema Sensorik und lustige Anekdoten dazu.

Einem Weinprofi beim schier unendlichen Philosophieren zu lauschen, kann durchaus anstrengend sein, allerdings hat das Diskutieren über die unterschiedlichen Aromen durchaus seine Berechtigung. Im Wein können von den exotischen Fruchtsorten bis hin zu rohem Fleisch die unterschiedlichsten und vielfältigsten Geschmacksnoten und Düfte vorkommen. Profis betreiben Sensorik um beispielsweise Weine für Magazine oder bei Premierungen zu beschreiben und letztendlich auch zu bewerten. Für Laien, die ein wenig tiefer in die Materie Weingenuss eintauchen und mehr über den Wein wissen wollen, macht das Einüben von sensorischen Fertigkeiten schon Sinn - am besten in Gesellschaft. Es muss nicht gerade „Mango nah am Kern“ sein, aber in der Sensorik tauchen schon die eigenartigsten Attribute bei der Weinbeschreibung auf. Alles Hokuspokus? Warum Sensorik auch für Laien ein spannendes Thema sein kann, das obendrein Spaß macht. Weinx1 geht den Fragen in der heutigen Episode auf den Grund.

Folge direkt hören

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



Verknüpfte Artikel

Weinx1 ist überall verfügbar

Worum geht es im VRM-Wein-Podcast Weinx1? Wer sind Thomas Ehlke und René Harth? Worum geht es im VRM-Wein-Podcast Weinx1? Wer sind Thomas Ehlke und René Harth? Was das Ziel der beiden in ihrem Podcast ist, erklären sie hier in diesem Artikel!