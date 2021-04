Weinx1 #07 – Das richtige Trinkglas zu Wein und Sekt

Weinx1 ist der neue Podcast der VRM: Thomas Ehlke und René Harth wollen den Einstieg in die Welt des Weines erleichtern. (Grafik: VRM)

Mainz - Es ist eine Wissenschaft für sich: das richtige Glas für den gewünschten Wein zu finden. Denn Weinglas ist nicht gleich Weinglas. Das Angebot von Weingläsern ist groß, ja sogar so groß, dass die Orientierung beim Weinglas-Kauf recht schwerfällt. Wie entscheidend sind wirklich Form und Größe, und müssen es wirklich mehr als diese zwei Gläsertypen sein? Unsere Weinexperten Thomas Ehlke und René Harth haben tief ins Glas geschaut und geben ein paar nützliche Tipps.

Worum geht es in Folge 07? Toll, es gibt etwas zu feiern. Lasst die Korken knallen und anstoßen. Aber was ist das richtige Glas für Wein und Co.? Gibt es das ideale Glas? Früher trank man Wein aus dickwandigen geschliffenen Kristallgläsern. Warum das für den Weingenuss nicht gut ist und welche Glasformen man heute für welchen Wein benutzen sollte, verrät diese neue Folge von Weinx1.

