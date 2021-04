Weinx1 #08 – „Der stinkt ja nach Spüllumpen!“ – Weinfehler

Weinx1 ist der neue Podcast der VRM: Thomas Ehlke und René Harth wollen den Einstieg in die Welt des Weines erleichtern. (Grafik: VRM)

Mainz - Kommt leider mal vor: Da freut man sich auf einen launigen Weinabend, öffnet die Flasche mit dem edlen Tropfen – und dann das: übler Gestank steigt in die Nase. Klassischer Fall von Weinfehler? Nicht jeder Wein der einen unangenehmen oder ungewohnten Duft verströmt, ist nicht gleich fehlerhaft. Hier lohnt sich ein detaillierter Blick.

Worum geht es in Folge 08? Dass ein Wein nach Kork schmecken kann, haben viele schon selbst erlebt. Aber es gibt noch viel mehr Weinfehler. Sie heißen zum Beispiel Böckser, UTA oder Brett. Um es vorwegzunehmen: Die meisten Weinfehler werden durch Mikroorganismen hervorgerufen. Weinx1 gibt in der achten Folge einen Überblick über das „üble Missvergnügen“ und erklärt auch, was es mit dem Geranienton auf sich hat.

