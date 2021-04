Weinx1 #09 – Klassiker und Newcomer – die Rebsorten, Teil 1

Weinx1 ist der neue Podcast der VRM: Thomas Ehlke und René Harth wollen den Einstieg in die Welt des Weines erleichtern. (Grafik: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz - Nicht jeder Wein schmeckt gleich und das kommt nicht nur von der Herkunft, sondern vor allem von der Rebsorte. Aber seit wann gibt es überhaupt Wein? Wein gilt als eine der ältesten Kulturformen menschlichen Schaffens und galt auch schon in der Antike als das Getränk der Götter. Die Perser sollen wohl die ersten gewesen sein, die aus Trauben Wein produziert haben.

Worum geht es in Folge 09? Menschen bauen schon seit Jahrtausenden Wein an. In dieser Folge "Klassiker und Newcomer - die Rebsorten, Teil 1" blicken die beiden Podcast-Hosts René Harth und Thomas Ehlke auf die Geschichte des Kulturgutes Wein – von den Anfängen bis in die Gegenwart. Wie hat sich der Markt entwickelt? Historie, Anekdoten und Ereignisse rund um die Reben und ihre Verbreitung rund um den Erdball.

Folge direkt hören

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



Verknüpfte Artikel

Weinx1 ist überall verfügbar

Worum geht es im VRM-Wein-Podcast Weinx1? Wer sind Thomas Ehlke und René Harth? Worum geht es im VRM-Wein-Podcast Weinx1? Wer sind Thomas Ehlke und René Harth? Was das Ziel der beiden in ihrem Podcast ist, erklären sie hier in diesem Artikel!