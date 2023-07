Weinx1 #11 – Zum Fisch nur Weißwein: Wein-Mythen & Irrtümer

Worum geht es in Folge 11? Weinschlieren an der Glaswand – ein Zeichen von Qualität? Rotwein und Käse sind das perfekte Duo? Bier auf Wein, das lass sein? Um den Wein ranken sich allerlei, teils seit Jahrhunderten überlieferte Legenden. Vieles von dem, was einem als Volksweisheit geläufig ist, hat mit der Realität allerdings nichts zu tun. In der letzten Folge der ersten Staffel von Weinx1 verraten die beiden Podcaster, in welchen Wein-Mythen die Wahrheit liegt.