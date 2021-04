Weinx1 #11 – Zum Fisch nur Weißwein: Wein-Mythen & Irrtümer

Weinx1 ist der neue Podcast der VRM: Thomas Ehlke und René Harth wollen den Einstieg in die Welt des Weines erleichtern. (Grafik: VRM)

Mainz - Oh Schreck, ein Fleck: Mit Salz lässt sich nur frisch verschütteter Rotwein bekämpfen. Ist er dennoch eingetrocknet, soll Bleiche das Wundermittel sein. Wenn schon mit Weinwissen angeben, dann aber bitte richtig. Wein ist ein uraltes Getränk mit einem reichen Traditionsschatz. Dazu gehören leider auch Halbwahrheiten, Wichtigtuer-Geschwätz und Irrtümer.

Worum geht es in Folge 11? Weinschlieren an der Glaswand – ein Zeichen Qualität? Rotwein und Käse sind das perfekte Duo? Bier auf Wein, das lass sein? Um den Wein ranken sich allerlei, teils seit Jahrhunderten überlieferte Legenden. Vieles von dem, was einem als Volksweisheit geläufig ist, hat mit der Realität allerdings nichts zu tun. In der letzten Folge der ersten Staffel von Weinx1 verraten die beiden Podcaster, in welchen Wein-Mythen die Wahrheit liegt.

Elf Folgen wurden in der ersten Staffel von Weinx1 produziert und eine zweite Staffel wird es nach einer kurzen Pause im Juni geben.



