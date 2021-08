Weinx1-Quiz: Verpasst oder Aufgepasst?

Weinberge in Rheinhessen. (Foto: DWI)

Mainz - Sind Sie ein Wein-Wisser? Oder besser gesagt, ein Weinx1-Wisser? Die ersten sechs Folgen der zweiten Staffel des VRM-Podcasts Weinx1 sind veröffentlicht. Wie gut haben Sie aufgepasst? Nehmen Sie die Herausforderung an und machen Sie das Wein-Quiz.

Weinx1 ist überall verfügbar

Worum geht es im VRM-Wein-Podcast Weinx1? Wer sind Thomas Ehlke und René Harth? Was das Ziel der beiden in ihrem Podcast ist, erklären sie hier in diesem Artikel!