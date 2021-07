Weinx1 Staffel 2 #02 – Barrique oder Holzfass?

Blick in das Barrique. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz - Das Wein in Fässern aus Holz ausgebaut und transportiert wird, ist ein alter Hut. Erst in der Neuzeit kamen Materialien wie Kunststoff oder Edelstahl dazu. Die Vorläufer der Holzfässer waren aus Blöcken oder Stämmen geschnitzte Behälter.

Worum geht es in Folge 02 der zweiten Staffel? Die einen lieben sie, die anderen rümpfen die Nase bei Weinen aus dem Barrique. Unter dem Begriff Barrique sammeln sich abweichende Fassvolumen. Was ist das Geheimnis der kleinen Eichenholzfässer? Weinx1 erzählt ihre Geschichte, berichtet, wie die Fässer entstehen, was sie kosten und welche Rolle das Whisky-Lacton spielt. Und warum hat ein Barriquefass im Ursprung ein Volumen von 225 Litern und was haben die Briten damit zu tun?



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Verknüpfte Artikel

Folge direkt hören

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



Weinx1 ist überall verfügbar

Worum geht es im VRM-Wein-Podcast Weinx1? Wer sind Thomas Ehlke und René Harth? Worum geht es im VRM-Wein-Podcast Weinx1? Wer sind Thomas Ehlke und René Harth? Was das Ziel der beiden in ihrem Podcast ist, erklären sie hier in diesem Artikel!