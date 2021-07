Weinx1 Staffel 2 #03 – Cuvée, Assemblage, Marriage

Weinberg auf der Zitadelle in Mainz. (Foto: Sascha Kopp)

MAINZ - Der Begriff Cuvée wird in verschiedenen Regionen ganz unterschiedlich verwendet, was zu einiger Verwirrung führen kann. Grundsätzlich muss man anmerken, dass die Franzosen unter Cuveé etwas komplett anderes verstehen als wir Deutschen. In Frankreich gilt jeder separat gefüllter Wein eines Weinguts als Cuveé. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob es ein Verschnitt aus mehreren Sorten oder ein Wein aus einer einzelnen Lage ist.

Worum geht es in Folge 03 der zweiten Staffel? Manchmal wird der Winzer zum Laboranten. Mit Chemie hat das nichts zu tun, sondern mit der „Komposition“ von Cuvées. Dass diese Verschnitte keine Panscherei sind, erklärt Weinx1 in einer neuen Podcast-Folge. Und: Wer hätte gedacht, dass ein „gemischter Satz“ nicht in einem Buch, sondern im Weinberg anzutreffen ist?

Folge direkt hören

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



