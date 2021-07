Weinx1 Staffel 2 #04 – Wenn Liebe Weinwelten zusammenführt

Im Sonnenschein hängen die Trauben an den Rebstöcken. (Foto: dpa)

MAINZ - Es wird romantisch in der vierten Podcast-Folge der zweiten Staffel von Weinx1. In dieser Episode kommt ganz viel Liebe rüber. Denn es geht um Winzerpaare, bei denen Ehefrau und Ehemann aus verschiedenen Ländern stammen.

Die beiden Podcast-Hosts Thomas Ehlke und René Harth plaudern über vier Liebesgeschichten: Eine hat Kontinente verbunden, dann gab es eine Geschichte aus dem Studium heraus, man hat gemeinsam studiert und ist dann zusammengekommen. Im Rheingau wird es exotisch und orientalisch und eine Winzerin, die ursprünglich aus Chile stammt, ist für die Liebe in die rheinhessische Schweiz gekommen. Was das Reizvolle an diesen Verbindungen ist und wie sich das auf die Weine auswirkt, erzählt die „Herzblatt“-Folge von Weinx1.

