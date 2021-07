Weinx1 Staffel 2 #05 – Straußwirtschaften

Diese Straußwirtschaft freut sich über Gäste. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Strauße, Häckenwirtschaft, Besenwirtschaft oder einfach Straußwirtschaft: Regional gibt es völlig verschiedene Namen dafür. Viele lieben den geselligen Weingenuss in diesen Lokalen. Für Podcast-Host René Harth sind Straußwirtschaften eines seiner liebsten Hobbys. "Wenn es sie nicht schon geben würde, müsste man sie glatt erfinden", so Harth im Podcast. Für Thomas Ehlke ist das absolut typische an einer Straußwirtschaft, dass Menschen an einem Tisch zusammenkommen, die sich vorher noch nie gesehen haben, gemütlich beisammen sitzen, sich austauschen und das ein oder andere Gläschen Wein dabei trinken. Doch was ist eigentlich eine Straußwirtschaft?

Worum geht’s es in Folge 05 der zweiten Staffel? Woher hat die Straußwirtschaft ihren Namen? Und warum hat sie gleich mehrere? Welche Tradition steckt dahinter und was ist der Unterschied zur Gutsschänke? Weinx1 blickt hinter die Kulissen und lüftet das Erfolgsgeheimnis der Wein-Gastronomie.

Folge direkt hören

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



Verknüpfte Artikel

Weinx1 ist überall verfügbar

Die Stimmen von Weinx1

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Hier erklären wir euch in vier einfachen Schritten, wie die Apps funktionieren:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Wie ihr auch die anderen VRM-Podcasts findet und hören könnt, erklären wir euch in diesem Video:





Meldet euch bei uns!