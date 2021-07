Weinx1 Staffel 2 #06 – Die Wiege großer Weine: Toplagen

Berühmte Steillage mit spektakulärer Aussicht: Der Assmanshäuser Höllenberg. (Foto: RMB/Heinz)

MAINZ - Für Weingenießer ist die Lage, an der ein Wein wächst, besonders interessant. Rheinhessen ist das größte Weinanbaugebiet Deutschlands. So ist es nicht verwunderlich, dass es auch viele Weinlagen gibt. Welche weltbekannten Weinlagen gibt es noch und warum sind sie so berühmt?

Worum geht es in Folge 06 der zweiten Staffel? Die beiden Podcast-Hosts Thomas Ehlke und René Harth sprechen über die verschiedenen Toplagen im VRM-Weinland: den Binger Scharlachberg, Assmanshäuser Höllenberg, Heppenheimer Centgericht und Appenheimer Hundertgulden. Welche Rolle die Herkunft für einen Wein spielt, verdeutlicht Weinx1 in dieser Folge anhand von herausragenden Lagen für Weiß- und Rotweine im VRM-Weinland.

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



