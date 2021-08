Weinx1 Staffel 2 #09 – Das Weinjahr eines Winzers, Teil 1

Beginn der Weinlese. (Archivfoto: hbz/Michael Bahr)

MAINZ - In jedem Glas Wein steckt eine Unmenge an Arbeit. Das Weinjahr ist komplex und vielfältig. Denn bis ein Wein im Weinglas funkelt, ist harte Arbeit angesagt. Winzer haben dabei sehr viele und unterschiedliche Aufgaben. Es kommt auch immer darauf an, ob es ein kleiner Familienbetrieb oder ein großes Unternehmen ist. Das Winzerjahr beginnt eigentlich nach der letzten Ernte im Januar bzw. Februar. Hier wird der Grundstein gelegt. Was passiert dann und wie geht es weiter?

Worum geht es in Folge 09 der zweiten Staffel? Den ganzen Tag Traktor fahren, im Keller Weine probieren und im Weinberg die Natur genießen. Ganz so romantisch ist das Winzerleben nicht. Alles rund um den Winzerberuf dröseln die beiden Podcast-Hosts Thomas Ehlke und René Harth auf. Weinx1 begleitet den Winzer durch das Jahr (Frühling, Sommer, Herbst und Winter). Weil es darüber viel zu erzählen gibt, füllt das Thema gleich zwei Folgen. Denn: Nie hat der Winzer nichts zu tun.

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



Die Stimmen von Weinx1

