Weinx1 Staffel 3 #01 – Riesling, die Königin

MAINZ - Zurück am Mikrofon: Die beiden Weinliebhaber und Podcast-Hosts Thomas Ehlke und René Harth haben für die dritte Staffel elf neue Folgen produziert. Es geht unter anderem um Naturweine und Trends auf dem Weinmarkt, Wein und Gesundheit und Weinzubehör: Dekanter, Kühler, Korkenzieher – was sollte angeschafft werden? Wie auch in den zwei bisherigen Staffeln gibt es wieder in jeder Folge den „Weinsinn der Woche“ mit Weinen aus der Region samt Infos zu Winzern, Rebsorten oder Weintrends. Außerdem Tipps, zu welchem Gericht der jeweilige Wein gut passt.

Zum Staffel-Abschluss wartet eine Besonderheit auf die Hörer. Sie können die zwölfte Folge der dritten Staffel gestalten: Es wird nämlich eine Bonusfolge mit Hörerfragen und Weinen geben. Dafür können Vorschläge und Ideen an weinmaleins@vrm.de geschickt werden. Die beiden Podcaster beantworten sie und im „Weinsinn der Woche“ werden zwei der Hörer-Weine vorgestellt und probiert. Zwei Bedingungen sollten erfüllt werden: Zum einen müssen die Weine noch verfügbar sein. Zum anderen sollten sie aus dem „VRM-Weinland“ kommen, sprich: Rheinhessen, Nahe, Hessische Bergstraße, Rheingau und dem Mittelrhein.

Worum geht es in Folge 01 der dritten Staffel? Der Riesling wird gerne als Königin unter den Rebsorten bezeichnet. Um den Riesling ranken sich spannende Geschichten. Vor allem, woher er seinen Namen hat. Weinx1 erzählt diese Geschichten und macht sie auch mit den royalen Seitenlinien bekannt.

Die Stimmen von Weinx1

