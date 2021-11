Weinx1 Staffel 3 #02 – Rosé ... Voll im Trend der Zeit

Anstoßen mit Roséwein. Der Wein ist voll im Trend. (Foto: Adobe Stock )

MAINZ - Lange galt der Roséwein als zweitklassig, aber in der Weinlandschaft kommt es immer zu Veränderungen. So findet Rosé immer mehr Liebhaber. Entsprechend groß sind die Zuwächse beim Absatz. Was ist das Geheimnis des Erfolgs? Was ist der Unterschied zwischen Rosé, Weißherbst und Rotling? Und woher bekommt dieser Weintyp eigentlich seine schöne Lachsfarbe? Antworten liefert Weinx1.

Zum Staffel-Abschluss von Weinx1 wartet eine Besonderheit auf die Hörer. Sie können die zwölfte Folge der dritten Staffel gestalten: Es wird nämlich eine Bonusfolge mit Hörerfragen und Weinen geben. Dafür können Vorschläge und Ideen an weinmaleins@vrm.de geschickt werden. Die beiden Podcaster beantworten sie und im „Weinsinn der Woche“ werden zwei der Hörer-Weine vorgestellt und probiert. Zwei Bedingungen sollten erfüllt werden: Zum einen müssen die Weine noch verfügbar sein. Zum anderen sollten sie aus dem „VRM-Weinland“ kommen, sprich: Rheinhessen, Nahe, Hessische Bergstraße, Rheingau und dem Mittelrhein.

Folge direkt hören

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transcript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



Weinx1 ist überall verfügbar

Die Stimmen von Weinx1

Hier erklären wir euch in vier einfachen Schritten, wie die Apps funktionieren:

Wie ihr auch die anderen VRM-Podcasts findet und hören könnt, erklären wir euch in diesem Video:





