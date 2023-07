MAINZ. Viele Menschen kommen in einem Lokal mit dem Thema Wein in Berührung. Natürlich nicht nur in Rheinhessen und in anderen Weinbauregionen, wo der Genuss sozusagen um die Ecke wohnt, und man den Wein quasi schon mit der Muttermilch zu sich nimmt. Wie viel Wein wird in der Gastronomie umgesetzt? Wie kann eine bessere Vernetzung zwischen Tourismus, Gastronomie, Hotellerie, Winzer und Weinwirtschaft entstehen? Und was bietet eine gute Weinkarte? - Darüber und über weitere Themen sprechen Ehlke und Harth mit ihrem Gast Gereon Haumann. Er ist Präsident des Hotel- und Gastronomieverbands DEHOGA Rheinland-Pfalz.