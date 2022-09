Weinx1 Staffel 5 #03 – Fachhandel

Der Fachhandel bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen Weinen an. (Foto: Adobe Stock – JackF)

MAINZ - In vielen Städten gibt es Weinhandlungen. Die zählen verstärkt jüngere Menschen zu ihren Kunden. Warum das so ist, wie der Fachhandel funktioniert und was es dort zu entdecken gibt, erzählt Simone Häuser vom Weincontor Wiesbaden in einer neuen Podcast-Folge von Weinx1.

Mit diesem Web-Player können Sie die Folge direkt anhören. Drücken Sie dazu einfach auf den Play-Button. Außerdem finden Sie innerhalb des Players weitere Optionen: Zum Beispiel können Sie sich das automatisch generierte Transkript anzeigen lassen, wenn Sie nach dem Hören speziell noch einen Teil wiederfinden möchten.



Simone Häuser (links) zu Gast bei Weinx1. (Foto: Theresa Eickhoff)

Die Stimmen von Weinx1

