Weinx1 Staffel 6 #04 – Regionale Weinwerbung

Nahe. An der Nahe gibt es hervorragende Weine in einer reizvollen Landschaft. Wie beides vermarktet wird, weiß Victoria Krings, Geschäftsführerin von Weinland Nahe e.V. Im Podcast erklärt sie außerdem, warum es sich lohnt, Nahe-Weine und ihre Macher zu entdecken und was eigentlich die Aufgabe der Gebietsweinwerbung ist.