Weinx1 Staffel 6 #07 – Winzernachwuchs im Blick

Bad Kreuznach. Viele Wege führen in den Winzerberuf. Keiner weiß das besser als Michael Lipps, Leiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück. Besser bekannt als die „Weinbauschule”. Wie diese Wege aussehen und welche Möglichkeiten es sonst noch so in den grünen Berufen gibt, verrät er im Podcast Weinx1.